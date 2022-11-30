Один человек погиб в результате пожара на территории ТЭЦ в Перми
По данным «Известий», один человек погиб в результате пожара на территории ТЭЦ-9 в Перми. Еще двое пострадали.
Ранее сообщалось о троих пострадавших. Один из них получил ожоги 20% тела, второй пострадал от продуктов горения, вид травмы третьего пострадавшего неизвестен. Кто именно погиб из троих пострадавших не утояняется.
Пожар произошел на ТЭЦ-9 в Перми ранее в этот день. По данным источника «Известий», загорелась кровля котло-турбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ. При этом отмечалось, что угрозы турбине нет.
В настоящий момент пожар на площади 100 кв. м ликвидирован. К тушению было привлечено более 100 человек и свыше 20 единиц техники.
Среди возможных причин ЧП — нарушение технологического процесса, проведение строительных работ, а также нарушение правил пожарной безопасности.
Как заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Черемных, пожар не повлиял на жизнедеятельность населения района и города в целом.