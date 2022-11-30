Пожар на территории ТЭЦ в Перми ликвидирован на площади 100 кв. м
Пожар на территории ТЭЦ-9 в Перми ликвидирован на площади 100 кв. м. Об этом в среду, 30 ноября, заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Черемных журналистам.
По его словам, в настоящий момент проводится проверка, в ходе которой рассматриваются возможные причины ЧП. Среди них — нарушение технологического процесса, проведение строительных работ, а также нарушение правил пожарной безопасности.
Черемных подчеркнул, что пожар не повлиял на жизнедеятельность населения района и города в целом.
Пожар произошел на ТЭЦ-9 в Перми ранее в этот день. По данным источника «Известий», загорелась кровля котлотурбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ. При этом отмечалось, что угрозы турбине нет. К ликвидации ЧП было привлечено более 100 человек и свыше 20 единиц техники.
В результате пожара три человека пострадали.