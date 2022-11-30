Захарова пригласила Зеленского и Подоляка в Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского и советника его офиса Михаила Подоляка не откладывать визит в Крым и посетить полуостров уже сейчас. Об этом она заявила 30 ноября на брифинге по вопросам текущей политики.

«Не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите и интервью дать, берите украинских журналистов. Добро пожаловать! <…> А какие проблемы? Если так хочется», — заявила Захарова.

Она пообещала, что в случае приезда Подоляка он точно успеет дать интервью в Ялте.

Представитель российского МИДа также обратила внимание, что у украинских и западных журналистов всегда была возможность посетить Крым, однако они это не делали.

«Восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали всё что угодно, но на территорию республики так и не приезжали. И на Донбасс не ездили. Вообще никуда не ездили, где картинка не укладывалась в их мейнстрим», — подчеркнула Захарова.

28 ноября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и сделать включение с городской набережной. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на это заявление, заявив, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики смогут, только очутившись в крымском СИЗО.

До этого, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении Киева вернуть полуостров. Он выразил уверенность в том, что кампания по возвращению Крыма состоится, однако сроки ее начала не уточнил.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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