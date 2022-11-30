СК РФ начал проверку после высадки водителем маршрутки девочки в Костроме

Водитель маршрутного такси № 99 в Костроме высадил на улицу 12-летнюю пассажирку после того, как у нее не сработала карта оплаты проезда. По данному факту 30 ноября начал проверку Следственный комитет РФ по Костромской области.

Следователи установили, что инцидент произошел 28 ноября. Когда оплата не прошла, шофер заставил несовершеннолетнюю пассажирку выйти, отмечено на сайте СК РФ. При этом, по данным местных СМИ, температура воздуха в Костроме в этот день ощущалась как –15 градусов.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальное решение.

14 ноября Генпрокуратура РФ сообщила, что в России с 1 сентября 2023 года начнет действовать запрет на высаживание из поездов безбилетников, в частности детей и подростков до 16 лет, соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. При этом в ведомстве напомнили, что в России уже установлен и действует запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия, из автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Ранее, в июле текущего года, в Калуге водитель автобуса одного из маршрутов высадил 12-летнего ребенка на предпоследней остановке, сославшись на заканчивающийся бензин. До конечной остановки ребенку пришлось идти 1,5 км.

В марте ребенка выгнали из автобуса в Липецке. Сообщалось, что 12-летний школьник не смог оплатить проезд, потому что в автобусе была отключена функция оплаты проезда банковской картой через терминал.