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СК РФ начал проверку после высадки водителем маршрутки девочки в Костроме

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Водитель маршрутного такси № 99 в Костроме высадил на улицу 12-летнюю пассажирку после того, как у нее не сработала карта оплаты проезда. По данному факту 30 ноября начал проверку Следственный комитет РФ по Костромской области.

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Следователи установили, что инцидент произошел 28 ноября. Когда оплата не прошла, шофер заставил несовершеннолетнюю пассажирку выйти, отмечено на сайте СК РФ. При этом, по данным местных СМИ, температура воздуха в Костроме в этот день ощущалась как –15 градусов.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальное решение.

14 ноября Генпрокуратура РФ сообщила, что в России с 1 сентября 2023 года начнет действовать запрет на высаживание из поездов безбилетников, в частности детей и подростков до 16 лет, соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. При этом в ведомстве напомнили, что в России уже установлен и действует запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия, из автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Ранее, в июле текущего года, в Калуге водитель автобуса одного из маршрутов высадил 12-летнего ребенка на предпоследней остановке, сославшись на заканчивающийся бензин. До конечной остановки ребенку пришлось идти 1,5 км.

В марте ребенка выгнали из автобуса в Липецке. Сообщалось, что 12-летний школьник не смог оплатить проезд, потому что в автобусе была отключена функция оплаты проезда банковской картой через терминал.

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