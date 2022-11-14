Реклама
Прямой эфир
Мир
Джиму Керри и внуку Бандеры запретили въезд в Россию
Мир
Власти ФРГ национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома» SEFE
Мир
ЕС ввел санкции против восьми россиян и двух сирийцев за распространение химоружия
Общество
Аварийную работу электросети назвали вероятной причиной пожара на заводе в Подольске
Мир
Байден предрек замедление темпов боестолкновений на Украине зимой
Армия
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
Общество
Пожару на бывшем заводе «Зингер» в Подольске присвоен второй ранг сложности
Мир
«Укрэнерго» пообещало проблемы со светом в Киеве еще неделю
Мир
Модный дом Balenciaga ушел из Twitter
Мир
На территории ЕС стартовала тренировочная миссия для украинских военных
Происшествия
Площадь пожара в Подольске выросла до 2,5 тыс. кв. м
Мир
Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня

В России запретят высаживать детей-безбилетников из поездов

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России с 1 сентября 2023 года начнет действовать запрет на высаживание из поездов безбилетников, в частности детей и подростков до 16 лет, соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в понедельник, 14 ноября.

Не лучшее детям: Госдуму попросили не лишать подростков биометрии
Без каких сервисов могут остаться российские тинейджеры

Отмечается, что в России уже установлен и действует запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия, из автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.

«По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста. Указанный приказ зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу с 01.09.2023 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что до этого времени в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних ОАО «РЖД» ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей.

Ранее фиксировались случаи высадки безбилетных детей и подростков из транспорта.

Так, в июле текущего года в Калуге водитель автобуса одного из маршрутов высадил 12-летнего ребенка на предпоследней остановке, сославшись на кончающийся бензин. До конечной остановки ребенку пришлось идти 1,5 км.

В марте ребенка выгнали из автобуса в Липецке. Сообщалось, что 12-летний школьник не смог оплатить проезд, потому что в автобусе была отключена функция оплаты проезда банковской картой через терминал.

До этого в Казани кондуктор автобуса высадила мальчика-инвалида из-за нехватки денег на транспортной карте. По словам отца ребенка, женщина-кондуктор пнула его 12-летнего сына и обругала нецензурной бранью. Из-за этого ребенку пришлось идти до школы пешком.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022