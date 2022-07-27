Прокуратура начала проверку после высадки ребенка из автобуса в Калуге

Прокуратура начала проверку после того, как ребенка высадили из автобуса в Калуге. Об этом в среду, 27 июля, сообщает газета «Весть».

Сообщения об инциденте появились накануне, 27 июля, в соцсетях. В публикациях говорилось о том, что водитель автобуса одного из маршрутов высадил 12-летнего ребенка на предпоследней остановке, сославшись на кончающийся бензин. До конечной остановки ребенку пришлось идти 1,5 км.

Как отмечается в материале, по результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В марте в Липецке водитель автобуса высадил из салона ребенка. 12-летний школьник не смог оплатить проезд, потому что в автобусе была отключена функция оплаты проезда банковской картой через терминал. Было возбуждено административное дело.