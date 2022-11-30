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В России начались продажи минивэна Suzuki Ertiga

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Фото: Suzuki
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Российские дилеры начали поставлять в РФ по параллельному импорту новые минивэны Suzuki Ertiga по цене от 1,8 млн рублей. Часть машин дилеры уже ввезли в Россию, другие автопродавцы предлагают поставить машину за 45 дней из ОАЭ, сообщает 30 ноября «Газета.Ru».

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Японские переднеприводные минивэны завозятся в РФ с полуторалитровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 105 л.с. и коробкой-автоматом. Стоимость Ertiga варьируется от 1,8 млн до 2,4 млн рублей.

Для российского покупателя машина предлагается в хорошей комплектации. В список оснащения автомобиля входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, климатическая установка, электропривод зеркал, обогрев и охлаждение подстаканников, задний парктроник и другие опции.

На начало 2022 года компания Suzuki официально поставляла в Россию три модели: компактный внедорожник Jimny и кроссоверы Vitara и SX4.

29 ноября российские дилеры привез в РФ Suzuki Baleno. Автомобиль, ввезенный по серой схеме, продавцы оценили в 2 100 000 рублей. У машины полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с., который работает вместе с автоматом. По информации продавца, Baleno — автомобиль, произведенный для рынка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Среди опций значатся проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ, камера кругового обзора, светодиодная оптика.

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