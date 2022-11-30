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Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина потеряла более ста тысяч военных во время спецоперации

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тыс. человек.

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«Согласно подсчетам <...> на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты», — сообщила фон дер Ляйен в видеозаписи, которую опубликовала в Twitter.

Кроме того, она отметила, что Еврокомиссия увеличила оценку ущерба, понесенного Украиной во время боевых действий, до €600 млрд.

Также ЕК, по словам фон дер Ляйен, предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине.

30 ноября советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу и будто делают это намеренно.

В начале сентября генерал вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос сообщил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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