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Эксперт оценил инициативу об управлении легкими беспилотниками без спецобучения

Эксперт Данилов поддержал инициативу об управлении легкими беспилотниками без спецобучения
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Фото: РИА Новости
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Отказ от регулирования программ обучения по управлению воздушными беспилотниками взлетной массой до 30 кг станет хорошей возможностью для развития коммерческого рынка. Такое мнение 30 ноября в беседе «Известиями» выразил генеральный директор компании «Флай Дрон» (член ассоциации «Аэронекст НТИ») Никита Данилов.

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О такой инициативе российских авиавластей накануне сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке беспилотных авиационных систем (БАС), знакомые с планами Минтранса и Росавиации.

«В моем понимании, отказ от регулирования программ обучения на оперирование БВС (беспилотное воздушное судно — Ред.) до 30 кг — это хорошая возможность для развития коммерческого рынка обучения. Сейчас уже есть много школ, в том числе и наши партнеры UAV Proof и SkillDrone, которые могут обеспечить как теоретическую, так и практическую части учебного процесса. Мы на своей платформе FlyMarket будем обязательно продвигать систему разного уровня образования для разного вида заказов и типов миссий. Без этого нельзя оценить и понять качество оператора, а главное его способность выполнить заказ. Важно, что таким образом и заказчик будет видеть и рейтинг и образованность исполнителя», — считает эксперт.

По мнению Данилова, профессиональному рынку такое решение ничем не грозит. Он указал, что школ и авиационных учебных центров, самостоятельно дающих такие программы, должно быть больше, но стандартизация или добровольная сертификация также должны присутствовать.

«Эту роль, например, на себя может взять ассоциация «Аэронекст НТИ». Компании-производители, по желанию, тоже включатся в эту работу, и это тоже хорошо! Я думаю, регулятор всё равно, рано или поздно, вернется к этому вопросу, но к этому момент рынок образования будет сформирован», — добавил специалист.

Как писали «Известия», Минтранс 19 октября уже обновил список специальностей, относящихся к авиационным. В список не попали операторы беспилотников до 30 кг. При этом в марте 2022 года вступило в силу требование ФАП-494, обязывающее операторов, работающих с легкими дронами, проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам и получать свидетельства так называемых внешних пилотов. За девять месяцев действия правил ведомство не выдало ни одного такого свидетельства, рассказали собеседники газеты.

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