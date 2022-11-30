Эксперт оценил инициативу об управлении легкими беспилотниками без спецобучения

Отказ от регулирования программ обучения по управлению воздушными беспилотниками взлетной массой до 30 кг станет хорошей возможностью для развития коммерческого рынка. Такое мнение 30 ноября в беседе «Известиями» выразил генеральный директор компании «Флай Дрон» (член ассоциации «Аэронекст НТИ») Никита Данилов.

О такой инициативе российских авиавластей накануне сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке беспилотных авиационных систем (БАС), знакомые с планами Минтранса и Росавиации.



«В моем понимании, отказ от регулирования программ обучения на оперирование БВС (беспилотное воздушное судно — Ред.) до 30 кг — это хорошая возможность для развития коммерческого рынка обучения. Сейчас уже есть много школ, в том числе и наши партнеры UAV Proof и SkillDrone, которые могут обеспечить как теоретическую, так и практическую части учебного процесса. Мы на своей платформе FlyMarket будем обязательно продвигать систему разного уровня образования для разного вида заказов и типов миссий. Без этого нельзя оценить и понять качество оператора, а главное его способность выполнить заказ. Важно, что таким образом и заказчик будет видеть и рейтинг и образованность исполнителя», — считает эксперт.

По мнению Данилова, профессиональному рынку такое решение ничем не грозит. Он указал, что школ и авиационных учебных центров, самостоятельно дающих такие программы, должно быть больше, но стандартизация или добровольная сертификация также должны присутствовать.



«Эту роль, например, на себя может взять ассоциация «Аэронекст НТИ». Компании-производители, по желанию, тоже включатся в эту работу, и это тоже хорошо! Я думаю, регулятор всё равно, рано или поздно, вернется к этому вопросу, но к этому момент рынок образования будет сформирован», — добавил специалист.

Как писали «Известия», Минтранс 19 октября уже обновил список специальностей, относящихся к авиационным. В список не попали операторы беспилотников до 30 кг. При этом в марте 2022 года вступило в силу требование ФАП-494, обязывающее операторов, работающих с легкими дронами, проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам и получать свидетельства так называемых внешних пилотов. За девять месяцев действия правил ведомство не выдало ни одного такого свидетельства, рассказали собеседники газеты.