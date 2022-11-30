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В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские авиавласти намерены отказаться от требования обязательного обучения управлению воздушными беспилотниками взлетной массой до 30 кг. Об этом «Известиям» рассказали пять источников на рынке беспилотных авиационных систем (БАС), знакомых с планами Минтранса и Росавиации.

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Минтранс 19 октября уже обновил список специальностей, относящихся к авиационным. В список не попали операторы беспилотников до 30 кг. Соответствующий приказ ведомства опубликован 29 ноября.

При этом в марте 2022 года вступило в силу требование ФАП-494, обязывающее операторов, работающих с легкими дронами, проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам и получать свидетельства так называемых внешних пилотов. За девять месяцев действия правил ведомство не выдало ни одного такого свидетельства, рассказали собеседники газеты.

«Минтранс так и не утвердил типовую программу обучения внешних пилотов. Без нее не получить свидетельства, а без него невозможно коммерческое использование беспилотников», — отметил источник «Известий» в компании, планирующей использовать легкие дроны.

Типовую программу уже подготовили, в августе ее опубликовали для общественного обсуждения. Однако Минэкономразвития в октябре выдало отрицательное заключение по проекту программы (есть у «Известий»).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дронный номер: в РФ разрешат управлять беспилотниками без спецобучения

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