В Минтруда рассказали о господдержке беременных женщин и семей с детьми в РФ

Для беременных женщин, а также семей с детьми предусмотрен ряд мер государственной поддержки, рассказали «Известиям» 30 ноября в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве уточнили, что сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет около 20,5 тыс. рублей.

Размер выплаты по беременности и родам для работающих женщин в декрете зависит от заработной платы сотрудницы и составляет от 70,3 тыс. рублей до 360,1 тыс. рублей.

«Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Например, если отпуск по беременности и родам наступит в 2023 году, то при назначении пособия по беременности и родам будет учитываться заработок за 2021 и 2022 годы», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, для работающих россиян предусмотрено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет —его сумма составляет 40 % от среднего заработка.

«При этом, размер пособия не может превышать максимальный установленный размер и не может быть меньше минимального размера. Так, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 31 282,82 рублей в месяц, а минимальный размер — 7 677,81 рублей», — добавили в министерстве.

Также предусмотрен ряд пособий для семей с детьми, где среднедушевой доход не превышает размер одного прожиточного минимумам на человека, рассказали там.

«С 1 января 2023 года будет введено единое пособие на детей и беременных женщин, которое позволит получать ежемесячно 50,75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — напомнил Минтруд.

Семьи с детьми с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека с 2023 года смогут оформить на детей до трех лет независимо от очередности рождения ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума на ребенка, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день стало сообщалось, что жительницы России оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей — порядка 38 тыс. рублей в месяц. Как следует из опроса «СберСтрахование жизни», с которым ознакомились «Известия», такие деньги требуются для приобретения необходимых вещей, на медицинские услуги и покупку детского питания.