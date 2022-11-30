Санкционный тупик

Продолжая противостоять Москве посредством санкций, коллективный Запад всё сильнее загоняет себя в ловушку. Запустив маховик гибридной войны с целью раскачивания ситуации в России и максимального ослабления нашей страны, похоже, европейские лидеры, подстрекаемые США, не находят в себе сил трезво посмотреть на результат собственных трудов. Энергетический кризис, в который на глазах погружается Европа, вопреки бравурным заявлениям отдельных политиков может стать для Старого Света таким потрясением, которых не было уже долгие годы. Тем не менее отдельные сигналы о том, что европейские элиты постепенно достигли точки кипения, все-таки начинают появляться в публичном пространстве.

Раскол в подходах к авантюре с введением ограничений цен на энергоносители явно выявил нарастание напряженности в «благородном семействе». Если Польша и страны Прибалтики всеми силами продвигают максимально радикальный сценарий, то более здравомыслящие лидеры входящих в «семерку» государств континента уже начинают осознавать, к чему ведет такого рода бездумное повышение ставок. Прежде всего, Варшава, Вильнюс и Таллин настаивают на предельных ценах $30 за баррель нефти. В то время как G7, в которую, в частности, входят Франция, Италия и Германия, призывает установить цену на уровне $65–70.

Одновременно увеличиваются трещины в отношениях ЕС и США. На днях европейская редакция издания Politico сообщила о серьезных трениях, вызванных неожиданным прозрением европейцев: оказывается, санкции, загоняющие Евросоюз в экономическую и энергетическую яму, стали для Вашингтона и американских корпораций источником неиссякаемой прибыли. Такого рода озарений в ближайшее время будет всё больше.

Нарастает и недовольство киевскими ставленниками. Британский журнал New Statesman, в частности, в последнем номере опубликовал объемный материал под заголовком «Владимир Зеленский теряет поддержку Запада?». В статье, насыщенной цитатами названных и анонимных европейских чиновников, приводились крайне жесткие характеристики в адрес украинских властей, на фоне инцидента в Польше в полной мере проявивших свою безрассудность (граничащую с суицидальностью).

По факту перепутавший реальную жизнь с телесериалом лидер Незалежной своими лживыми инсинуациями пытался поставить мир на грань глобального конфликта. Логичный вопрос, который начинают задавать себе политики, сохранившие остатки здравого смысла: стоят ли такие протеже страданий избирателей, не способных проникнуть в суть большой игры американо-европейских элит?

Провал антироссийского блицкрига не может не спровоцировать усиления давления на Киев. Окрыленный энтузиазмом своих покровителей Зеленский всеми силами пытается отсрочить свой возврат за стол переговоров, который неизбежно будет означать и территориальные уступки, и согласие обсуждать вопросы демилитаризации и денацификации. Тот факт, что киевский режим жертвует здоровьем и благополучием превращенных в заложников жителей собственной страны, по которым ударяет идея «войны до последнего украинца», западных манипуляторов волнует мало.

Зато проблемы собственного электората, внезапно оказавшегося на гибридной передовой, начинают вызывать всё большую нервозность в высоких кабинетах. В тот момент, когда Вашингтон в преддверии президентских выборов окончательно переключится на внутренние проблемы, европейские прагматики должны будут всё же сказать свое веское слово, либо усмирив незадачливых протеже, либо сменив наиболее одиозных из них. Включая, быть может, и главного лицедея. Альтернативный сценарий — переход кризиса в режим неконтролируемой эскалации — грозит Западу слишком серьезными внутренними стрессами, главными выгодоприобретателями от которых будут Россия и Китай. И эта перспектива явно не слишком радует и без того загнавших себя в тупик евробюрократов, решивших поиграть в демиургов и вершителей судеб.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора