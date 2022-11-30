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Посещаемость ТЦ в России снизилась на 15-30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В первой половине 2022 года в связи с приостановкой деятельности ряда организаций в некоторых регионах России трафик торговых центров (ТЦ) снизился на 15–30%. Об этом 30 ноября сообщили «Известиям» на соответствующий запрос в Минпромторге.

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Ранее в этот день стало известно, что в настоящее время в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров. Как рассказал «Известиям» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский, в обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов.

В Минпромторге отметили, что регионы приняли оперативные меры поддержки сегмента, которые продолжают действовать.

«Например, снижены ставки по налогу на имущество, по упрощенной системе налогообложения; устанавливаются льготные тарифы на электроэнергию, пониженные тарифы по арендной плате на землю и др.», — уточнили в ведомстве.

Ранее Минпромторг направил в регионы успешные практики поддержки сегмента торговой недвижимости, действующие в РФ, а также просьбу держать ситуацию на контроле и в случае необходимости принимать необходимые меры реагирования. Кроме того, отмечалась целесообразность в организационной помощи торговым центрам в размещении МФЦ, отделений «Почты России», ярмарок, учебно-развлекательных кластеров и др., добавили в министерстве.

«С учетом проведенных мероприятий как со стороны органов государственной и муниципальной власти, так и управленческим составом торговых центров в сегменте начал восстанавливаться трафик покупателей», — сказали в ведомстве.

Для повышения уровня продаж в торговых центрах управляющему составу необходимо искать дополнительные возможности по привлечению покупателей, в том числе при активном взаимодействии с органами власти субъектов, подчеркнули в Минпромторге.

Также в министерстве отметили, что продажа и покупка тех или иных активов является частью естественной бизнес-среды. Такая тенденция не объясняет существенных изменений на рынках, считают в ведомстве.

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