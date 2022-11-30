Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализован. Об этом 30 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Пожар на резервуарах произошел в ночь на 30 ноября. Площадь возгорания составляла 1,8 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.

Источник «Известий» в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, пожар мог произойти в результате попадания в резервуар неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника.

Резервуар вместимостью 5 тыс. т на момент происшествия был полный. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости.