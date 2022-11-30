В Кемерове суд отложил рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
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- В Кемерове суд отложил рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» из-за отсутствия материалов в суде. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.
Документы находятся в настоящий момент в Верховном суде РФ для рассмотрения ходатайств защиты обвиняемых об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела, передает ТАСС.
«Разбирательство по уголовному делу отложить по апелляционным жалобам отложить до возвращения материалов уголовного дела», — заявила судья.
В Кемеровский областной суд поступило уголовное дело с апелляционными жалобами осужденных Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В., Полозиненко И.В., Никитина А.Т., Антюшина С.И., Генина С.В., Бурсина А.С., их защитников, потерпевших и законных представителей на постановленный Заводским районным судом обвинительный приговор, передает пресс-служба суда.
Судебное заседание было назначено на 10:00 (06:00 мск). Как сообщают местные СМИ, сужденные, находящиеся в СИЗО, должны были присутствовать на нем по видеосвязи.
Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. В ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а также система пожаротушения. Выходы для экстренной эвакуации посетителей оказались заблокированы.