Реклама
Прямой эфир
Экономика
В зависшем состоянии в РФ остались 59 зарубежных ритейлеров
Общество
Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей
Мир
Боевик ВСУ рассказал о помощи Запада в продаже поставленного оружия на черных рынках
Общество
Синоптики спрогнозировали от -7 градусов в Московском регионе 30 ноября
Мир
Источник рассказал об уничтожении танков пикирующими беспилотниками РФ
Армия
Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Общество
В Кемерове суд отложил рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Наука
В РФ создали смарт-костюм для реабилитации людей с грыжами и ДЦП
Экономика
В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь
Общество
Открытое горение в торговом центре в Красноярске ликвидировано
Мир
Экс-защитника «Спартака» Петковича задержали со 115 кг кокаина в Амстердаме
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о возгорании резервуара с нефтью
Сюжет:

В Кемерове суд отложил рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Суд в Кемерове отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу «Зимней вишни»
0
Фото: ТАСС/Айкин Данил
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» из-за отсутствия материалов в суде. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

По всей нестрогости: за что совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет
Суд вынес Вячеславу Вишневскому достаточно мягкое наказание с учетом последствий преступления, уверены эксперты

Документы находятся в настоящий момент в Верховном суде РФ для рассмотрения ходатайств защиты обвиняемых об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела, передает ТАСС.

«Разбирательство по уголовному делу отложить по апелляционным жалобам отложить до возвращения материалов уголовного дела», — заявила судья.

В Кемеровский областной суд поступило уголовное дело с апелляционными жалобами осужденных Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В., Полозиненко И.В., Никитина А.Т., Антюшина С.И., Генина С.В., Бурсина А.С., их защитников, потерпевших и законных представителей на постановленный Заводским районным судом обвинительный приговор, передает пресс-служба суда.

Судебное заседание было назначено на 10:00 (06:00 мск). Как сообщают местные СМИ, сужденные, находящиеся в СИЗО, должны были присутствовать на нем по видеосвязи.

Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. В ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а также система пожаротушения. Выходы для экстренной эвакуации посетителей оказались заблокированы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022