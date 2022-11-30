Эдуард Артемьев раскрыл секрет Никиты Михалкова

Как признался в интервью «Известиям» композитор Эдуард Артемьев, Никита Михалков — жесткий режиссер. Его методы работы не всегда стандартны.

«Никита еще обладает и некоторым экстрасенсорным влиянием. Что-то говорит и невольно закачивает в тебя свою энергию. После этого с ним работать очень легко», — говорит народный артист России.

Если бы не Михалков, не было бы музыки к картинам «Раба любви» и «Сибирский цирюльник», утверждает композитор. По его словам, она написана под огромным давлением режиссера. Ведь он часто является проводником своих идей через музыку. По признанию Эдуарда Артемьева, надавить на него может и брат Никиты Сергеевича — Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский.

«Если бы не он, оперы «Преступление и наказание» никогда бы не было. Это усилиями Андрея, его верой, что я это сделаю, и это случилось. А сначала отказался. Сказал, что рядом с Достоевским я не могу писать», — отметил артист.

По словам Эдуарда Артемьева, Достоевский подавляет его. В представлении композитора, хоть опера написана и спектакль идет в Театре мюзикла, он не дотягивает до идеала. А с Михалковыми у него почти семейные отношения.

«Что Никита, что Андрей мне говорят: «Мы настолько к тебе привязались, что ты просто стал членом нашей семьи». Я врос в семью Михалковых и совершенно себя не представляю без них», — поделился народный артист России.

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«Михалковым я отказать не могу»