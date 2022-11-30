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Названы причины поездки председателя Европейского совета в Китай

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Фото: AP Photo/Pool/Olivier Matthys
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря отправляется с визитом в Китай, где у него запланировала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. «Известия» разбирались, зачем европейский политик отправился в КНР.

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Основная официальная цель поездки — получение представления о позиции Китая по глобальным вызовам и обсуждение сфер, в которых Брюссель и Пекин могут взаимодействовать. Несмотря на это, визит несколько осложняется стремлением Брюсселя напомнить визави про права человека, чего власти КНР не любят, а также отсутствием единой линии внутри самого ЕС на то, как именно выстраивать отношения со второй экономикой мира.

Всего за полтора месяца до нынешней поездки в Китай Шарль Мишель и главы МИД стран — членов ЕС провели трехчасовое заседание по отношениям с КНР, сделав вывод: Брюсселю впору рассматривать Пекин как «жесткого соперника и системного конкурента» с ограниченными областями потенциального взаимодействия.

Претензий Евросоюза к Китаю накопилось много, начиная с ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзяне и заканчивая торговым дефицитом (в 2021 году он достиг почти €250 млрд не в пользу ЕС). В этом году к списку недовольств Брюсселя прибавились действия КНР вблизи Тайваня, отказ Пекина осудить РФ за действия на Украине и переизбрание Си Цзиньпина на третий срок генсеком Компартии, что в Европе расценили как дальнейший откат Китая в сторону автократии и единоличной власти одного человека.

Тем не менее в Европе предпочли оставить окно возможностей для диалога с Китаем широко открытым.

«На фоне напряженной геополитической и экономической обстановки визит является своевременной возможностью для взаимодействия ЕС и Китая. Лидеры обсудят глобальные вызовы, а также темы, представляющие общий интерес», — сообщили в пресс-службе Европейского совета.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Окно из Европы: зачем Шарль Мишель приезжает в Китай

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