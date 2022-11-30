Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей

По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей. Об этом говорится в опросе «СберСтрахование жизни» (есть у «Известий»), в котором приняли участие 9 тыс. женщин в возрасте 25–45 лет. В 2022 году исследование проводилось впервые.

«В первые годы жизни в список покупок у молодой семьи входят коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники, пеленки. Там же могут оказаться и медицинские услуги: приемы у врача, прививки, массаж, а в некоторых случаях и помощники — няни, психологи, специалисты по раннему развитию», — пояснила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Оценка требуемых на ребенка до трех лет трат в 1,37 млн рублей, или 38 тыс. в месяц, весьма оптимистична, считает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что медианная зарплата в России (половина населения получает больше этой величины, вторая половина — меньше) составляет порядка 32–33 тыс. Эксперт полагает, что фактические траты на детей значительно меньше названных сумм.

Росстат раскрывал медианную зарплату лишь в 2021 году. Как следует из наиболее свежих данных службы, с которыми ознакомились «Известия», среднемесячная зарплата россиян в сентябре составила 61,9 тыс. рублей (до вычета НДФЛ). Этот показатель значительно разнится в зависимости от региона: так, в Центральном федеральном округе среднее значение находится на уровне 74,2 тыс. рублей, а, например, в Северо-Кавказском — 35,2 тыс. рублей.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

Матери и капитал: россиянкам надо 1,37 млн рублей на ребенка до трех лет