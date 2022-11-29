Частный оператор пожаловался в ФАС на нарушение конкуренции в Пулково

Оператор наземного обслуживания авиарейсов «Ю-Ти-Джи Домодедово» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет петербургским аэропортом Пулково) в связи с нарушением закона о конкуренции. Это следует из релиза, поступившего 29 ноября «Известиям».

Действующее законодательство РФ предусматривает для профильных компаний возможность предоставления авиакомпаниям услуг, в том числе по оперативному техническому обслуживанию воздушных судов, на территории аэропортов с доступом к инфраструктуре аэропорта.

1 декабря 2021 года «Ю-Ти-Джи Домодедово» заключило соглашение с ООО «Воздушные ворота Северной столицы», по которому оператору предоставляется доступ к дорогам и подъездным путям в контролируемой зоне аэропорта Пулково для выполнения оперативного технического обслуживания воздушных судов. Сроком действия документа был указан один год, до 1 декабря 2022 года, с возможностью продления.

Задолго до истечения срока действия соглашения ООО уведомило ВВСС о намерении продлить действие соглашения. После этого ВВСС отказало в пролонгации и предложило заключить новое соглашение, по которому полностью изменен порядок расчета платы за услуги.

«Однако с точки зрения антимонопольного законодательства предложенный порядок расчета является недопустимым», — отмечается в релизе.

При этом ВВСС не предоставляет данные по размеру платы за соглашение, которое навязывает взамен текущего, заключили в компании.

Ранее в ноябре гендиректор авиагавани Леонид Сергеев рассказал «Известиям», что Пулково попросил Минтранс ввести режим «открытого неба» для запуска рейсов иностранных авиакомпаний из Азии и с Ближнего Востока.

Режим «открытого неба» позволяет иностранным авиакомпаниям летать в Россию без обязательного в других случаях условия запуска полетов по этому же маршруту отечественным перевозчиком. Но для появления таких рейсов нужно либерализовать или отменить межправсоглашения о воздушном сообщении с этими странами, заявил он.