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Россиянам дали совет в случае отсутствия ответа после собеседования

Опрос SuperJob: работодатели советуют россиянам самим звонить рекрутеру, если он молчит после собеседования
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Фото: Global Look Press/allOver
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Большинство работодателей рекомендуют звонить или писать рекрутеру, если он держит паузу после собеседования. А вот количество соискателей, которые поступят подобным образом, невелико — они считают, что молчание равно отказу. Об этом свидетельствуют опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. С результатами ознакомились «Известия».

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Как показало исследование, 64% работодателей рекомендуют связаться с рекрутером, если он держит паузу после собеседования. Из них 45% уверяют, что нужно звонить рекрутеру, еще 19% считают уместным написать ему электронное письмо или сообщение.

А вот количество соискателей, которые поступят подобным образом, невелико: 6 из 10 считают, что молчание рекрутера равно отказу. Перезвонит, чтобы уточнить результат интервью, лишь каждый пятый соискатель (21%), напишет — только каждый одиннадцатый (9%). Причем нерешительность более свойственна женщинам, чем мужчинам. Старшее поколение считает молчание после собеседования равноценным отказу в трудоустройстве чаще молодежи.

По данным аналитиков, за 11 лет работодатели стали чаще рекомендовать писать рекрутерам, если молчание после собеседования затянулось. Среди соискателей выросло количество тех, кто ничего не предпримет, сочтя молчание за отказ.

В опросе приняли участие представители 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны.

15 ноября эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как успешно пройти собеседование и устроиться на желанную работу. Специалист рекомендует подготовить и выучить наизусть самопрезентацию на несколько минут: рассказать, где работали и несколько достижений, которые можно измерить в цифрах. Например, это может быть рассказ о расширении линейки продуктов компании, о росте прибыли или каком-то успешном проекте.

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