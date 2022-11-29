Реклама
Прямой эфир
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Мир
В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Общество
Супермодель Ирину Шейк застыдили за фотосессию для издания V Magazine
Мир
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
Пресс-релизы
Серия Tenzor International Cup 2022 наградила победителей сезона
Мир
Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку
Мир
Рябков заявил, что судьба СВПД висит на волоске
Мир
Москва заявила об отсутствии переговоров с США по ситуации на Украине
Авто
Иранская Kerman Motor намерена поставлять свои авто в Россию
Мир
Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов
Сюжет:

Боец из Казахстана Бакытжанулы оценил свои шансы против Штыркова

Боец из Казахстана Бакытжанулы заявил, что в бою со Штырковым рассчитывает только на победу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММА из Казахстана Асылжан Бакытжанулы 29 ноября поделился с «Известиями» ожиданиями и эмоциями от предстоящего поединка с российским бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

«Это большая честь для меня, что руководство RCC предоставило такую возможность — участие в грандиозном турнире. И я заряжен показать зрелище на этом турнире», — сказал спортсмен.

Титульный сбой: Шлеменко и Исмаилов размялись на словах
Самый долгожданный бой года в смешанных единоборствах состоится в Екатеринбурге 3 декабря

По его словам, он планирует только победить, но подготовить специально «под соперника» какие -то фишки не успел из-за нехватки времени.

«Но в целом я думаю, что багаж, который у меня есть, будет достаточным. Естественно мы пересмотрели все бои, учли минусы-плюсы, будем стараться работать, сделать отлично свою работу», — отметил боец.

Спортсмен также признался, что уважает соперника.

«Это спортсмен мирового уровня. У него очень огромная фан-база, это меня заряжает и мотивирует», — отметил он.

Ранее, 27 ноября, Штырков рассказал перед боем с Асылжаном Бакытжанулы, что во время поединка полутяжеловесов может произойти всё, что угодно. Боец подчеркнул, что он и его противник будут, разумеется, прилагать максимальные усилия, чтобы одержать победу.

Спортсмены сразятся в соглавном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир RCC 13 состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В главном поединке встретятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022