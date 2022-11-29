Боец из Казахстана Бакытжанулы оценил свои шансы против Штыркова

Боец ММА из Казахстана Асылжан Бакытжанулы 29 ноября поделился с «Известиями» ожиданиями и эмоциями от предстоящего поединка с российским бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

«Это большая честь для меня, что руководство RCC предоставило такую возможность — участие в грандиозном турнире. И я заряжен показать зрелище на этом турнире», — сказал спортсмен.

По его словам, он планирует только победить, но подготовить специально «под соперника» какие -то фишки не успел из-за нехватки времени.

«Но в целом я думаю, что багаж, который у меня есть, будет достаточным. Естественно мы пересмотрели все бои, учли минусы-плюсы, будем стараться работать, сделать отлично свою работу», — отметил боец.

Спортсмен также признался, что уважает соперника.

«Это спортсмен мирового уровня. У него очень огромная фан-база, это меня заряжает и мотивирует», — отметил он.

Ранее, 27 ноября, Штырков рассказал перед боем с Асылжаном Бакытжанулы, что во время поединка полутяжеловесов может произойти всё, что угодно. Боец подчеркнул, что он и его противник будут, разумеется, прилагать максимальные усилия, чтобы одержать победу.

Спортсмены сразятся в соглавном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир RCC 13 состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В главном поединке встретятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным.