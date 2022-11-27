Боец MMA Штырков допустил неожиданный исход боя с Асылжаном Бакытжанулы

Боец MMA Иван Штырков перед боем с Асылжаном Бакытжанулы отметил, что во время поединка полутяжеловесов может произойти всё, что угодно. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями» в воскресенье, 27 ноября.

«Асылжан — большой парень с интересной техникой, любит побороться, повозиться. Как и любой оппонент, он опасен всем. Как соперник, он опасен ударом, борьбой. В клетке может произойти всё, что угодно», — отметил Штырков Асылжан

Боец подчеркнул, что он и его противник будут, разумеется, прилагать максимальные усилия, чтобы одержать победу.

«Будем стараться сделать максимально всё возможное, чтобы победить и нанести друг другу урон», — сказал спортсмен.

Поединок состоится 3 декабря на ринге арены «Уралец» в Екатеринбурге и станет одним из главных боев суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В тот же день пройдет бой Магомеда Исмаилова против Александра Шлеменко.

25 ноября боксер Александр Поветкин в беседе с «Известиями» пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым.

Как отметил сам Шлеменко, он собирается навязать противнику свой темп боя, чтобы соперник быстрее устал.