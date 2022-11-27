Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Донецка
Мир
Шольц считает маловероятным запуск газопровода «Северный поток – 2»
Мир
Песков заявил о возможности решать разногласия РФ и Турции через диалог
Мир
Лукашенко обвинил США в препятствовании переговорам Украины с РФ
Мир
60% японцев поддержали идею нанесения контрударов при нападении на страну
Мир
Экс-премьер Италии предрек коммерческую войну между США и ЕС
Туризм
Стоимость авиабилетов в Египет и Турцию снизилась на 67 и 47%
Мир
Лавров выразил соболезнования супруге умершего главы МИД Белоруссии Макея
Мир
Власти Пекина намерены снизить влияние ковидных ограничений на жизнь населения
Мир
Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада
Спорт
Сборная Коста-Рики нанесла поражение японцам на ЧМ-2022
Происшествия
Детский сад в центре Донецка получил повреждения в результате обстрелов ВСУ
Сюжет:

Боец MMA Штырков допустил неожиданный исход боя с Асылжаном Бакытжанулы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец MMA Иван Штырков перед боем с Асылжаном Бакытжанулы отметил, что во время поединка полутяжеловесов может произойти всё, что угодно. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями» в воскресенье, 27 ноября.

«Асылжан — большой парень с интересной техникой, любит побороться, повозиться. Как и любой оппонент, он опасен всем. Как соперник, он опасен ударом, борьбой. В клетке может произойти всё, что угодно», — отметил Штырков Асылжан

Системная плата: зачем россиянам Patreon и Grammarly
Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным зарубежным сервисам

Боец подчеркнул, что он и его противник будут, разумеется, прилагать максимальные усилия, чтобы одержать победу.

«Будем стараться сделать максимально всё возможное, чтобы победить и нанести друг другу урон», — сказал спортсмен.

Поединок состоится 3 декабря на ринге арены «Уралец» в Екатеринбурге и станет одним из главных боев суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В тот же день пройдет бой Магомеда Исмаилова против Александра Шлеменко.

25 ноября боксер Александр Поветкин в беседе с «Известиями» пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым.

Как отметил сам Шлеменко, он собирается навязать противнику свой темп боя, чтобы соперник быстрее устал.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022