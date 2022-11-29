Эксперт оценил обстановку с поставками СПГ на азиатский и европейский рынки

Переориентация поставок сжиженного природного газа (СПГ) с азиатского на европейский рынок характерна не только для НОВАТЭКа, но и в целом для производителей СПГ, рассказал «Известиям» 29 ноября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что НОВАТЭК готовится завершить навигацию 2022 года в Азию по Северному морскому пути, снизив поставки СПГ по этому маршруту на 30% по сравнению с прошлым годом.

Как уточнил Родионов, поставки с регазифицированных терминалов СПГ в трубопроводные системы стран членов Евросоюза (ЕС) выросли с 216 млн куб. м в сутки в IV квартале 2021 года до 318 млн куб. м в сутки в III квартале 2022 года, а доля СПГ в структуре газового импорта ЕС увеличилась с 22% до 36%. Эксперт привел для сравнения данные Европейской сети операторов газотранспортных систем, согласно которым трубопроводные поставки газа из России за тот же период снизились с 366 млн куб. м в сутки до 108 млн куб. м в сутки, а их доля в структуре газового импорта — с 37% до 12%.

«Необходимость в наращивании импорта СПГ привела к росту цен: если по итогам первых десяти месяцев 2021 года средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF составляла $457 за 1 тыс. куб. м, то за аналогичный период 2022 года она достигла $1475 за 1 тыс. куб. м. Высокие цены сделали европейский рынок более привлекательным для производителей СПГ, что позволило странам ЕС лучше подготовиться к отопительному сезону», — отметил Родионов.

Так, по данным Gas Infrastructure Europe, если к 31 октября 2021 года подземные хранилища газа (ПХГ) на территории ЕС были заполнены на 77%, то к 31 октября этого года — на 95%.

«Впрочем, речь идет лишь о замещении трубопроводного газа с помощью СПГ, но не о росте газового спроса, локомотивом которого в ближайшие годы будет оставаться Азия, а не Европа: если в странах ЕС к июлю 2022 года на стадии строительства находилось лишь 9 гигаватт (ГВт) газовых электростанций, то в Азии — 69 ГВт, согласно данным Gas Infrastructure Europe», —подчеркнул эксперт.

По его словам, схожая пропорция характерна и для терминалов по регазификации СПГ: в Евросоюзе к июлю этого года на стадии строительства находилось девять терминалов регазифкации общей общностью 24 млн т в год, тогда как в Азии — 43 терминала на 146 млн т в год (значения округлены).

«Поэтому роль Азии в российском экспорте СПГ в среднесрочной перспективе будет расти, особенно в том случае, если трубопроводные поставки в Европу вернутся к уровням 2021 года», — заключил Родионов.

22 ноября в «Газпроме» заявили, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа и снизили мировую энергетическую безопасность. В компании указали на то, что в 2022 году из-за значительной разницы в европейской и азиатской ценах ряд поставщиков нарушал обязательства по долгосрочным поставкам и перенаправляли танкеры с СПГ в Европу, что спровоцировало кризис в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона.