Реклама
Прямой эфир
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Мир
В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Общество
Супермодель Ирину Шейк застыдили за фотосессию для издания V Magazine
Мир
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
Пресс-релизы
Серия Tenzor International Cup 2022 наградила победителей сезона
Мир
Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку
Мир
Рябков заявил, что судьба СВПД висит на волоске
Мир
Москва заявила об отсутствии переговоров с США по ситуации на Украине
Авто
Иранская Kerman Motor намерена поставлять свои авто в Россию
Мир
Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов

Жильцам многоквартирных домов рассказали о новых правилах с 1 декабря

Юрист Гавришев рассказал, какие меры для жильцов многоквартирных домов вступают в силу в России с 1 декабря
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд новых мер для жильцов многоквартирных домов вступают в силу в России с 1 декабря. Как рассказал «Известиям» юрист Алексей Гавришев, нововведения коснутся перепланировки, цен на услуги ЖКК, обустройства кладовых и парковки.

Счет в мешке: бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт
Как это поможет бороться с мошенничеством

Эксперт пояснил, что часть мер закреплена в приказе МЧС России от 24.04.2013 № 288. Изменения, которые вносятся с 1 декабря, в первую очередь коснутся вопросов противопожарной безопасности.

«Также изменения затронут перепланировку, вопросы, связанные с парковочными местами, и даже вводится ряд новшеств. Так, например, с 1 декабря 2022 года в квартире многоэтажных домов можно будет устанавливать хамамы и индивидуальные сауны, что раньше категорически попадало под запрет из-за техники противопожарной безопасности», — рассказал Гавришев.

По его словам, с 1 декабря также будет грозить штраф за незаконную перепланировку. Если же перепланировка просто не зарегистрирована и при этом не имеет серьезных нарушений, то собственник получит штраф от 2 тыс. рублей и предписание с тем, чтобы вернуть помещение в его исходный вид.

«Также нововведения затронут владельцев подземных паркингов. Им при соблюдении все правил и требований будет разрешено иметь на своем парковочном месте шкаф или ящики для инструментов и колес. Новшества коснутся даже парковочных зон для электромобилей», — перечислил юрист.

Кроме уже изложенного, изменения также коснутся платы за коммунальные услуги, а именно увеличится цена за электроснабжение, воду и газ. Данные изменения вносятся в связи с постановлением правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ранее в этот день сообщалось, что с 1 декабря тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции. Как уточнял на ВЭФ-2022 президент Владимир Путин, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы, а повышение тарифов проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022