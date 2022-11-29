Жильцам многоквартирных домов рассказали о новых правилах с 1 декабря

Ряд новых мер для жильцов многоквартирных домов вступают в силу в России с 1 декабря. Как рассказал «Известиям» юрист Алексей Гавришев, нововведения коснутся перепланировки, цен на услуги ЖКК, обустройства кладовых и парковки.

Эксперт пояснил, что часть мер закреплена в приказе МЧС России от 24.04.2013 № 288. Изменения, которые вносятся с 1 декабря, в первую очередь коснутся вопросов противопожарной безопасности.

«Также изменения затронут перепланировку, вопросы, связанные с парковочными местами, и даже вводится ряд новшеств. Так, например, с 1 декабря 2022 года в квартире многоэтажных домов можно будет устанавливать хамамы и индивидуальные сауны, что раньше категорически попадало под запрет из-за техники противопожарной безопасности», — рассказал Гавришев.

По его словам, с 1 декабря также будет грозить штраф за незаконную перепланировку. Если же перепланировка просто не зарегистрирована и при этом не имеет серьезных нарушений, то собственник получит штраф от 2 тыс. рублей и предписание с тем, чтобы вернуть помещение в его исходный вид.

«Также нововведения затронут владельцев подземных паркингов. Им при соблюдении все правил и требований будет разрешено иметь на своем парковочном месте шкаф или ящики для инструментов и колес. Новшества коснутся даже парковочных зон для электромобилей», — перечислил юрист.

Кроме уже изложенного, изменения также коснутся платы за коммунальные услуги, а именно увеличится цена за электроснабжение, воду и газ. Данные изменения вносятся в связи с постановлением правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ранее в этот день сообщалось, что с 1 декабря тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции. Как уточнял на ВЭФ-2022 президент Владимир Путин, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы, а повышение тарифов проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).