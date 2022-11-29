Депутат Милонов с передовой рассказал об оружии НАТО на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хорошо обеспечены оружием НАТО, благодаря щедрым поставкам западных стран. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО).

«Я нахожусь здесь, в зоне спецоперации, сейчас мы едем на позиции, и могу сказать, что оружия там полно. Мы его, конечно, уничтожаем, но его там много. Это всё оружие исключительно западное», — сообщил Милонов, передает Пятый канал.

23 сентября Милонов отправился в зону специальной военной операции. Он подчеркнул, что не может быть в стороне от тех, «кто является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках».

Депутата направили в Горловку, где он стал наводчиком противотанковой батареи. Милонов имеет звание младшего сержанта.

В том же месяце секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре парламентария направили ему заявления с просьбой отправить их в зону СВО. Так, помимо письма от Милонова, он получил заявления от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, заместителя председателя комитета по обороне Дмитрия Саблина, секретаря хакасского регионального отделения «Единой России» Сергея Сокола.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».