День Ракетных войск стратегического назначения – 2022: история и традиции

В России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения — праздник, посвященный особому подразделению Вооруженных сил РФ. В 2022 году торжество приходится на субботу. «Известия» рассказывают читателям, какую роль играют стратегические силы в обеспечении обороны страны и как военные празднуют свою знаменательную дату.

День РВСН – 2022: история праздника

Правительство СССР приняло решение о создании Ракетных войск стратегического назначения 17 декабря 1959 года. Именно эта дата впоследствии послужила основополагающей для учреждения профессионального праздника в 1995 году.

Однако после этого подразделению ВС РФ еще предстоял долгий путь к тому состоянию, в котором они существуют сейчас. В 1997 году к РВСН присоединили Военно-космические силы и войска ракетно-космической обороны Войск противовоздушной обороны ВС РФ. Но ненадолго — в 2001 году от РВСН отделились Космические войска. Военнослужащие этого подразделения отмечают свой профессиональный праздник 4 октября.

В дальнейшем Ракетные войска стратегического назначения развивались как самостоятельный род войск центрального подчинения. Они являются ключевым компонентом ядерного сдерживания возможной агрессии в адрес страны.

В мае 2006 года вышел указ президента РФ Владимира Путина, преобразовавший праздник на официальном уровне в памятную дату.

День РВСН – 2022: традиции праздника

РВСН считается элитным подразделением, играющим особую роль в обороне государства. Чтобы подчеркнуть это значение, ежегодно в Кремле в день праздника организуют торжественный прием для военнослужащих этого вида войск. Лучших бойцов представляют к наградам и повышают в звании. Прием, который проводится в строгой секретности, посещают высокопоставленные чиновники и политические деятели.

Несмотря на закрытый характер мероприятия и повышенную секретность, связанную с этим родом войск, СМИ всё равно освещают праздник, готовят репортажи и документальные фильмы.

На местах в воинских частях проходят торжественные смотры и построения. Некоторым дивизионным храмам преподносят иконы святого Ильи Муромца — покровителя РВСН.

4 октября прошел День Космических войск, а «Известия» рассказали об истории этого рода войск и традициях знаменательного дня.