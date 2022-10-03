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День Космических войск – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов/
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В России 4 октября отмечается День Космических войск, самого молодого подразделения российской армии. В 2022 году праздник приходится на вторник. «Известия» рассказывают об истории и традициях торжества.

День Космических войск – 2022: история праздника

Первые воинские части космического назначения появились еще в середине предыдущего столетия, в 1955 году, когда полным ходом шло строительство космодромов. Еще через два года был учрежден Командно-измерительный комплекс (КИК) управления космическими аппаратами, который теперь известен как Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г.С. Титова.

А 4 октября 1957 года в космос отправился первый искусственный спутник Земли. Это событие положило начало использованию космоса в оборонительных целях. В течение нескольких последующих лет были организованы первые космические подразделения, началась работа над созданием инфраструктуры для баллистических ракет.

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За историю своего существования Космические войска пережили немало реформ и реорганизаций, а в 2001 году оформились в самостоятельное подразделение. В отдельном виде они просуществовали 10 лет, а затем вошли в состав Войск воздушно-космической обороны. На сегодняшний день Космические войска — отдельный род войск в составе Воздушно-космических сил.

При этом профессиональный праздник у космических подразделений был практически с самого начала. В 1960 году был учрежден День Командно-измерительного комплекса (КИК), специалисты которого организовали запуск искусственных спутников. В честь запуска первого из них праздник отмечали 4 октября, а в 2002 году президент РФ закрепил праздник в российском законодательстве.

День Космических войск – 2022: традиции праздника

В связи с высокой степенью засекреченности деятельности Космических войск праздник на масштабном уровне не отмечается. Торжества в этот день носят преимущественно строгий военный характер. В местах дислокации военных проходит праздничное построение, воинские формирования награждают лучших специалистов и поздравляют ветеранов.

Средства массовой информации готовят к празднику репортажи, посвященные деятельности комических войск, их последним достижениям и разработкам, а также проводят экскурсы в историю военно-космической отрасли.

За день до этого, 3 октября, в России отмечали праздник особого подразделения правоохранителей — День ОМОН. Другие знаменательные осени 2022 года перечислены в специальном календаре «Известий».

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