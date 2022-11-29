Главу Украинской ассоциации футбола арестовали на два месяца
Печорский районный суд в Киеве арестовал на два месяца президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом 29 ноября сообщает «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Константина Андриюка.
Мера пресечения выбрана до 22 января 2023 года. По словам Андриюка, у Павелко есть возможность выйти под залог в размере 9,88 млн гривен (16,44 млн рублей).
Портал, в свою очередь, уточнил, что арест Павелко связан с уголовным делом по нецелевому использованию средств, выделенных в качестве международной помощи на строительство завода по производству искусственной травы.
Расследованием долгое время занималось национальное антикоррупционное бюро Украины. В 2021 году его передали национальной полиции.
Павелко возглавляет УАФ с 2015 года. С 2019 года он входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Павелко также известен тем, что требовал исключения Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).