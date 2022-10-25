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Украинская ассоциация футбола потребует исключения России из УЕФА и ФИФА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребует исключения Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом во вторник, 25 октября, сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Это стало реакцией на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко об интеграции новых территорий РФ в чемпионаты по футболу.

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Что мешает РФС допустить клубы региона к чемпионату страны

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Накануне Чернышенко во время доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты. По его словам, это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками, передает «Спорт-Экспресс».

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что клубы из Крыма и Севастополя с 2023 года смогут участвовать в соревнованиях в России, которые проводит Футбольная национальная лица (ФНЛ). По данным издания «Спорт-Экспресс», детско-юношеские команды полуострова смогут принять участие во всероссийских соревнованиях.

16 августа президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал неизбежной интеграцию футбола Крыма в российский. Он отметил, что Крым — это особая зона под юрисдикцией УЕФА. По его словам, российский футбольный союз (РФС) уже выходил с предложением развивать футбол на полуострове, однако диалог оборвался 24 февраля с началом российской спецоперации.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

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