Актер из сериала «Крутой Уокер» Гильярд скончался в США

Американский актер Кларенс Гильярд, известный по роли напарника главного героя в популярном сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» скончался на 67-м году жизни. Об этом 28 ноября сообщило издание Variety.

Как пишет издание, смерть актера подтвердили в Невадском университете в Лас-Вегасе, где Гильярд преподавал сценическое искусство.

«Профессор Гильярд был маяком света и силы для всех, кто его окружал. Мы действительно те, кому выпало счастье быть его коллегами и студентами на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор», — приводит Variety слова заведующей кафедрой киноуниверситета Хизер Эддисон.

Издание не называет причин и обстоятельств смерти Гильярда.

Variety напомнило, что телесериал «Крутой Уокер» повествует о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера, роль которого исполняет Чак Норрис. Гильярд сыграл его напарника и лучшего друга. Сериал показывали на ТВ с 1993 по 2001 год.

Также Гильярд сыграл в таких известных фильмах, как «Топ Ган»(1986) и «Крепкий орешек» (1988).