Путин призвал оперативно интегрировать новые регионы в судебную систему России

Президент России Владимир Путин призвал 29 ноября в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы в судебную систему страны.

Он отметил, что судейскому корпусу предстоит проделать серьезный объем работы, связанный с подбором кадрового состава, строительством новых зданий и техническим обеспечение деятельности судов.

«И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту», — отметил Путин.

Путин также отметил, что считает необходимым и впредь уделять пристальное внимание социальной направленности правосудия в России.

«Особо отмечу социальную направленность правосудия. В текущем году судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе, 84% о защите прав потребителей», — сказал Путин в ходе всероссийского съезда судей.

Кроме того, глава государства упомянул, что к работе судей предъявляются высокие требования, так как от их профессионализма зависят судьбы людей.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. 30 сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав страны новых территорий. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.