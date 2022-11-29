Названы особенности нового флагманского смартфона Xiaomi 13

На презентации 1 декабря Xiaomi представит сразу несколько новых устройств — это будут смартфоны Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и смарт-часы Xiaomi Watch S2, а также беспроводные наушники Xiaomi Buds 4. О характеристиках моделей, а также об их предполагаемой стоимости рассказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

«Что касается смартфонов, то Xiaomi 13 Pro — это самый настоящий флагман компании, со всеми сопутствующими характеристиками. Тут и большой экран на 6,7 дюймов, и новый мощный процессор от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Уже традиционно китайский бренд презентует свою новую линейку смартфонов сразу после анонса новых процессоров, чтобы покупатели получили самое новое и свежее», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что и цена у такого «удовольствия» будет соответствующая. Согласно утечкам,

в Китае в самой минимальной комплектации этот смартфон будет стоит 5 тыс. юаней, что в пересчете на рубли около 50 тыс. рублей.

«Очевидно, что пока телефон доедет до России, он подорожает — до периода «Черной пятницы» нынешняя флагманская модель Xiaomi 12 Pro стоила 135 тысяч рублей. Вполне вероятно, что нечто подобное будет и здесь. Это раньше Xiaomi относила себя к «бюджетным» компаниям, но теперь, как только популярность бренда возросла, они резко изменили цены. Поэтому можно смело прогнозировать, что флагманский аппарат компании будет стоить «на уровне айфона», поскольку каждая китайская компания сравнивает свои достижения в смартфоностроении именно с гаджетами из Купертино», — считает Черноусов.

Модель Xiaomi 13 специалист охарактеризовал как «удешевленную версию флагмана». Здесь чуть меньше экран (6,3 дюйма), меньше память (128 Гб вместо 256), чуть хуже зарядка — 67 Вт вместо 120 Вт. В Китае за устройство попросят около 40 тыс. рублей, но пока смартфон доедет до России, эту цену можно смело умножать на два. К слову, даже сейчас Xiaomi 12 стоит около 70 тыс. рублей, а значит новинка точно перешагнет отметку в 80 тыс. рублей.



«Xiaomi Watch S2 и Xiaomi Buds 4 будут покупать только фанаты компании, потому что они также будут весьма недешевыми. Те, у кого есть деньги, купят скорее AirPods и Apple Watch, или гаджеты от другого бренда, Samsung», — продолжил обозреватель «Известий».



Резюмируя, Черноусов указал, что анонс 1 декабря — это праздник только для фанатов китайского бренда. Никто кроме них не купит смартфоны Xiaomi и их аксессуары при цене, аналогичной с техникой Apple, убежден специалист.

О том, что официальная презентация новой флагманской серии смартфонов Xiaomi 13 состоится 1 декабря, стало известно накануне. Две модели — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro — будут работать на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 2. Смартфоны обладают аналогичными характеристиками, но различаются внешним видом и блоком камер. Xiaomi 13 будет представлен в 10 расцветках. Будущие покупатели также смогут выбрать разные варианты материала задней крышки корпуса: стекло, керамика и кожа.

Известно, что эти модели первыми получат прошивку MIUI 14 для операционной системы Android, презентация которой также пройдет 1 декабря. Среди ее особенностей: отсутствие рекламы, новые приложения погоды, календаря и часов, а также увеличение плавности и скорости работы всей системы.

Ранее, 7 ноября, в Сети опубликовали рендеры (внешний вид) будущего смартфона Xiaomi 13 Pro до официальной презентации линейки.