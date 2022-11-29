Реклама
Прямой эфир
Мир
Катар заключил контракт о поставках в Германию СПГ с 2026 года
Легкая промышленность
«Российская креативная неделя — Сибирь» стала драйвером изменений в сфере креативных индустрий
Авто
В Москве показали новый электробус «МАЗ-303Е20»
Мир
Власти Львовской и Черкасской областей сообщили об аварийных отключениях света
Мир
В Кремле заявили о заинтересованности в сотрудничестве с КНР в области энергетики
Мир
В МИД Канады понадеялись на дипломатическое решение конфликта на Украине
Мир
Песков напомнил о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева
Мир
Пекин заявил о незаконном вторжении крейсера США в китайские воды
Экономика
Новак назвал неприемлемым установление любого потолка цен на нефть
Экономика
«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов
Авто
В Россию привезли хетчбэк Suzuki Baleno
Мир
В РАН заявили о давлении США на Британию в вопросе отношений с Китаем

Названы особенности нового флагманского смартфона Xiaomi 13

Эксперт Черноусов рассказал об особенностях смартфона Xiaomi 13 и других моделей, которые презентуют 1 декабря
0
Фото: Xiaomi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На презентации 1 декабря Xiaomi представит сразу несколько новых устройств — это будут смартфоны Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и смарт-часы Xiaomi Watch S2, а также беспроводные наушники Xiaomi Buds 4. О характеристиках моделей, а также об их предполагаемой стоимости рассказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Уйти по-корейски: решение о возвращении Samsung в РФ отложено на неопределенный срок
Что заставляет вендора поддерживать незначительное присутствие на российском рынке

«Что касается смартфонов, то Xiaomi 13 Pro — это самый настоящий флагман компании, со всеми сопутствующими характеристиками. Тут и большой экран на 6,7 дюймов, и новый мощный процессор от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Уже традиционно китайский бренд презентует свою новую линейку смартфонов сразу после анонса новых процессоров, чтобы покупатели получили самое новое и свежее», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что и цена у такого «удовольствия» будет соответствующая. Согласно утечкам,
в Китае в самой минимальной комплектации этот смартфон будет стоит 5 тыс. юаней, что в пересчете на рубли около 50 тыс. рублей.

«Очевидно, что пока телефон доедет до России, он подорожает — до периода «Черной пятницы» нынешняя флагманская модель Xiaomi 12 Pro стоила 135 тысяч рублей. Вполне вероятно, что нечто подобное будет и здесь. Это раньше Xiaomi относила себя к «бюджетным» компаниям, но теперь, как только популярность бренда возросла, они резко изменили цены. Поэтому можно смело прогнозировать, что флагманский аппарат компании будет стоить «на уровне айфона», поскольку каждая китайская компания сравнивает свои достижения в смартфоностроении именно с гаджетами из Купертино», — считает Черноусов.

Модель Xiaomi 13 специалист охарактеризовал как «удешевленную версию флагмана». Здесь чуть меньше экран (6,3 дюйма), меньше память (128 Гб вместо 256), чуть хуже зарядка — 67 Вт вместо 120 Вт. В Китае за устройство попросят около 40 тыс. рублей, но пока смартфон доедет до России, эту цену можно смело умножать на два. К слову, даже сейчас Xiaomi 12 стоит около 70 тыс. рублей, а значит новинка точно перешагнет отметку в 80 тыс. рублей.

«Xiaomi Watch S2 и Xiaomi Buds 4 будут покупать только фанаты компании, потому что они также будут весьма недешевыми. Те, у кого есть деньги, купят скорее AirPods и Apple Watch, или гаджеты от другого бренда, Samsung», — продолжил обозреватель «Известий».

Резюмируя, Черноусов указал, что анонс 1 декабря — это праздник только для фанатов китайского бренда. Никто кроме них не купит смартфоны Xiaomi и их аксессуары при цене, аналогичной с техникой Apple, убежден специалист.

О том, что официальная презентация новой флагманской серии смартфонов Xiaomi 13 состоится 1 декабря, стало известно накануне. Две модели — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro — будут работать на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 2. Смартфоны обладают аналогичными характеристиками, но различаются внешним видом и блоком камер. Xiaomi 13 будет представлен в 10 расцветках. Будущие покупатели также смогут выбрать разные варианты материала задней крышки корпуса: стекло, керамика и кожа.

Известно, что эти модели первыми получат прошивку MIUI 14 для операционной системы Android, презентация которой также пройдет 1 декабря. Среди ее особенностей: отсутствие рекламы, новые приложения погоды, календаря и часов, а также увеличение плавности и скорости работы всей системы.

Ранее, 7 ноября, в Сети опубликовали рендеры (внешний вид) будущего смартфона Xiaomi 13 Pro до официальной презентации линейки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022