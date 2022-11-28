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Объявлена дата презентации флагманского смартфона Xiaomi 13

Презентация флагманского смартфона Xiaomi 13 состоится 1 декабря
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tpg
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Официальная презентация новой флагманской серии смартфонов Xiaomi 13 состоится 1 декабря. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил портал Gizmochina.

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Уточняется, что в линейке будут представлены две модели — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Обе будут работать на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 2. Смартфоны обладают аналогичными характеристиками, но различаются внешним видом и блоком камер. По предварительным данным, модели имеют рамки размером 1,61 мм. Также Xiaomi 13 будет представлен в 10 расцветках. Будущие покупатели также смогут выбрать разные варианты материала задней крышки корпуса: стекло, керамика и кожа.

Известно, что эти модели первыми получат прошивку MIUI 14 для операционной системы Android, презентация которой также пройдет 1 декабря. Среди ее особенностей: отсутствие рекламы, новые приложения погоды, календаря и часов, а также увеличение плавности и скорости работы всей системы.

Помимо смартфонов на презентации покажут другую технику, в частности беспроводные наушники Buds 4 и смарт-часы Watch S2.

Ранее, 7 ноября, в Сети опубликовали рендеры (внешний вид) будущего смартфона Xiaomi 13 Pro до официальной презентации линейки.

В конце июня сообщалось, что в натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем–мартом на 4,8 п.п., до 30,6%. В целом доля китайских брендов на российском рынке во II квартале 2022 года составила 65%, при этом в июне она достигла 70%.

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