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Xiaomi вышла на первое место по продажам смартфонов в РФ

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Фото: Global Look Press/XinHua/Meng Dingbo
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В натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем-мартом на 4,8 п.п. до 30,6%. Другие китайские производители также усиливают свои позиции, следует из подсчетов МТС, с которыми ознакомились «Известия». Например, доля Realme, увеличилась с 8,3% до 13%.

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По данным «М. Видео — Эльдорадо», доля китайских брендов на российском рынке во II квартале 2022 года составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года она не превышала 50%, рассказал «Известиям» сотрудник одного из ритейлеров.

Рост спроса на китайские бренды происходит на фоне отсутствия официальных поставок в РФ продукции Samsung и Apple. Их доля рынке смартфонов в РФ значительно снизились. По данным МТС, в I квартале 2022 года Samsung занимал на нем 33% в натуральном выражении, а в апреле-июне эта доля сократилась до 18,5%. У Apple показатель снизился с 15,3% до 10,6%.

Главная причина такой перемены мест в том, что, в отличие от Apple и Samsung, китайские бренды не прекращали поставок в Россию после начала санкционной кампании, отметил ведущий аналитик Mobile Resеarch Group Эльдар Муртазин.

«Китайских брендов очень много, у них есть аппараты на любой вкус и кошелек», —рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Раньше на многих китайских производителей ритейлеры просто не обращали внимания — у них были Samsung, Apple и многое другое, а раскрутка новой марки занимает много средств и времени. Но теперь ситуация изменилась — рознице надо заполнять пустеющие полки, и китайские производители могут помочь в этом», — считает специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

«Китайский квартал: Xiaomi стал первым по продажам смартфонов в РФ»

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