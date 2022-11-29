«Российская креативная неделя — Сибирь» стала драйвером изменений в сфере креативных индустрий

В общей сложности в 77 сессиях форума «Российская креативная неделя — Сибирь», который проходил в Красноярске с 24 по 25 ноября, приняли участие 314 спикеров, слушателями стали около 4 тыс. человек, а видеотрансляции собрали 2 200 000 просмотров. Гости события приехали из 17 регионов России, включая 10 регионов Сибирского федерального округа.

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, изменился подход государственной власти к креативным индустриям, и это дает первые плоды:

«Государство уделяет креативным индустриям большое внимание, ведь именно креативная экономика во многом определяет сегодня вектор устойчивого развития всей страны. Творческие инициативы рождают смыслы, отражают историю человека и всей общности, всей страны, мировоззрение и культурный код. Проекты в сфере креативных индустрий создают стимул для развития всех сфер экономики, показывают, в каком направлении движется прогресс, и помогают сформировать ценностную общность. Именно с участием креативных команд разрабатываются прорывные решения для промышленности и других секторов экономики. Мы ожидаем, что регионы будут создавать институты поддержки и развития креативных индустрий и конкурировать между собой за наиболее ценные креативные кадры и бизнесы. Для Сибири крайне важно, чтобы люди не только оставались в регионе, но и создавали и развивали бизнесы, творческие проекты, привлекали новые идеи. Регион должен стать точкой креативного притяжения. «Российская креативная неделя — Сибирь», с одной стороны, дает мощный стимул для развития, с другой — предлагает конкретные решения».

Структурные и практические изменения, произошедшие в регионе, обозначил Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора края: «Красноярский край — регион с мощным промышленным потенциалом. При этом у нас сосредоточен серьезный интеллектуальный потенциал, который, безусловно, является основой для развития креативных индустрий. И мы хотим составить конкуренцию признанным столицам развития креативных индустрий — Москве и Санкт-Петербургу. В этом смысле практические результаты, безусловно, есть. В краевом центре создан Сибирский институт развития креативных индустрий. На базе института создан продюсерский центр, который занимается продвижением брендов. Проведена обучающая сессия для предпринимателей-креативщиков в лагере инициативной молодежи «Бирюса». На площадях арт-пространства «Квадрат» размещены 17 резидентов, представляющих креативные индустрии, которые развивают там свои производства. В декабре мы откроем шоурум, который тоже станет местом, где они смогут продвигать свою продукцию».

Директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова отметила: «Красноярский край второй год плотно сотрудничает с нами, и мне отрадно видеть результаты. Регион по праву занимает 1-е место среди сибирских субъектов по вкладу в креативную экономику. Считаю, что в этом есть и наша заслуга. Мы много работаем с местным креативным бизнесом, внедряем и масштабируем лучшие практики, привлекаем федеральных экспертов и специалистов для распаковки креативного потенциала региона. В этом году особое внимание к IT-сектору, и тут тоже есть практические результаты. Красноярский край выделил 780 млн рублей на поддержку отрасли. И я рассчитываю, что это только начало».

Другие регионы, понимая значимость креативных индустрий для экономики, уже обратились к нам с запросами на исследования, разработку нормативных документов, методик развития и на организацию и проведение окружных, региональных и отраслевых форумов в рамках нашего проекта «Российская креативная неделя». Так, в мае 2023 года АНО «Креативная экономика» при поддержке АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» впервые организует форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток» во Владивостоке».

Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь» — ФГБУ «Роскультцентр», органы власти Красноярского края, АНО «Креативная экономика», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».