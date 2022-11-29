Летевшие во Владивосток гематологи спасли пассажирку с передозировкой лекарством

Врачи-гематологи из Владивостока во время полета домой с конференции из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам рейса, у одной из них была передозировка лекарством. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов работают в приморской краевой клинической больнице № 2.

Так, во время рейса во Владивосток состояние одной из пассажирок резко ухудшилось из-за передозировки нитроглицерина.

«Состояние было достаточно драматичное: сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте», — цитирует пресс-служба минздрава Виталия Дубова.

К счастью, всё обошлось. После того как врачи помогли женщине, ее состояние стабилизировалось. Однако спустя буквально 10 минут плохо стало другой пассажирке, она потеряла сознание. Врачи также помогли и ей.

Самолет благополучно долетел без экстренных посадок до места назначения.

24 ноября самолет авиакомпании S7, летевший из Владивостока в Новосибирск, произвел экстренную посадку в Благовещенске из-за самочувствия пассажира. Когда рейс приземлился, его встретили медики и доставили в медучреждение.