Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Благовещенске

Самолет авиакомпании S7, летевший из Владивостока в Новосибирск, произвел экстренную посадку в Благовещенске из-за самочувствия пассажира. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта ТАСС.

«Рейс приземлился в 11:21 по местному времени. Пассажира встретили медики и доставили в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

Самолет готовится продолжить полет далее по маршруту.

Рейс S7 5204 вылетел из Владивостока в Новосибирск, а затем развернулся над Амурской областью и полетел в обратную сторону.

Ранее, 19 ноября, самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за агрессивного пассажира на борту. После приземления транспортные полицейские задержали и доставили авиадебошира в дежурную часть.