Несовершеннолетний астраханец отдал мошенникам почти 1,5 млн рублей

Полиция в Астраханской области проводит проверку по факту мошенничества в отношении 15-летнего подростка. Молодой человек перевел на посторонний счет свыше 1,44 млн рублей.

В правоохранительные органы обратилась женщина 1977 года рождения. Местная жительница сообщила, что с ее сыном 2007 года рождения в социальных сетях и мессенджере связались злоумышленники, которые предложили доход на продаже криптовалюты и создании интернет-магазина запчастей. Молодой человек согласился перевести крупную сумму на посторонний счет. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Полиция проводит проверку по факту мошенничества. В правоохранительных органах уточнили, что за выходные в результате дистанционных мошенничеств пострадали 12 человек.

На прошлой неделе в Хабаровском крае возбудили уголовные дела по двум фактам дистанционного мошенничества. Потерпевшие лишились свыше 3 млн рублей. Злоумышленники уговорили граждан перевести средства на посторонний счет под предлогом защиты от оформления несанкционированного кредита.