Финансист предупредил о риске потерять накопления из-за мошенников

Телефонные мошенники нашли новый способ воровства денег у людей, в результате чего последние рискуют потерять все свои сбережения. Об этом 28 ноября предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

По его словам, злоумышленники устанавливают на устройства пользователей (это может быть компьютер или телефон) вирус. Вредоносное ПО можно получить случайно по почте или, например, в СМС-сообщении. В результате, у мошенников появляется доступ к данным приложений онлайн-банков.

Затем недоброжелатели звонят ничего не подозревающим людям, представляясь сотрудниками банков, полиции, Следственного комитета или каких-то других организаций.

Жертве сообщают, что в опасности находятся все ее счета, кроме того, к которому мошенники получили доступ. Человека просят перевести все свои деньги на данным счет, а оттуда мошенники смогут вывести средства себе.

«Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», ― цитирует специалиста агентство «Прайм».

Среди эффективных способов не стать жертвой аферистов Эткинд прежде всего посоветовал не отвечать на телефон, когда вам звонят с неизвестного номера, не открывать писем в электронной почте с неизвестного адреса и не переходить в них ни по каким ссылкам.

Ранее, 27 ноября, юристы рассказали о новом способе мошенничества с участием недобросовестных риелторов. Жертве звонят с неизвестного номера якобы из Следственного комитета (или другого ведомства), сообщают о готовящейся краже денег и просят ее помочь следствию.

Если человек поверит, его просят перевести деньги на безопасный счет и еще взять кредит под залог жилья. Здесь недобросовестные риелторы «помогают» быстро оформить все сделки с недвижимостью. А потом идет изъятие жилья за долги, у которого быстро сменяется несколько собственников. Это затруднит судебное разбирательство.