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Финансист предупредил о риске потерять накопления из-за мошенников

Финансист Эткинд заявил о риске выманивая средств россиян на взломанный счет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телефонные мошенники нашли новый способ воровства денег у людей, в результате чего последние рискуют потерять все свои сбережения. Об этом 28 ноября предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

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Мошенники похищают всё больше средств

По его словам, злоумышленники устанавливают на устройства пользователей (это может быть компьютер или телефон) вирус. Вредоносное ПО можно получить случайно по почте или, например, в СМС-сообщении. В результате, у мошенников появляется доступ к данным приложений онлайн-банков.

Затем недоброжелатели звонят ничего не подозревающим людям, представляясь сотрудниками банков, полиции, Следственного комитета или каких-то других организаций.

Жертве сообщают, что в опасности находятся все ее счета, кроме того, к которому мошенники получили доступ. Человека просят перевести все свои деньги на данным счет, а оттуда мошенники смогут вывести средства себе.

«Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», ― цитирует специалиста агентство «Прайм».

Среди эффективных способов не стать жертвой аферистов Эткинд прежде всего посоветовал не отвечать на телефон, когда вам звонят с неизвестного номера, не открывать писем в электронной почте с неизвестного адреса и не переходить в них ни по каким ссылкам.

Ранее, 27 ноября, юристы рассказали о новом способе мошенничества с участием недобросовестных риелторов. Жертве звонят с неизвестного номера якобы из Следственного комитета (или другого ведомства), сообщают о готовящейся краже денег и просят ее помочь следствию.

Если человек поверит, его просят перевести деньги на безопасный счет и еще взять кредит под залог жилья. Здесь недобросовестные риелторы «помогают» быстро оформить все сделки с недвижимостью. А потом идет изъятие жилья за долги, у которого быстро сменяется несколько собственников. Это затруднит судебное разбирательство.

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