В Греции произошли два землетрясения за час

В Греции произошло два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,1. Об этом 29 ноября сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

Первое землетрясение произошло в 6:32 (7:32 мск) в море рядом с островом Эвбея. Эпицентр зафиксировали в 55,2 км к востоку от Афин на глубине 10 км.

Спустя 51 минуту на самом острове произошел еще один толчок силой 4,1, он был зарегистрирован в 49 км от Афин. Между ними в этом же районе произошли еще два колебания магнитудой 3,2 и 2,2.

23 ноября на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате стихии пострадали 46 человек, один из них находился в тяжелом состоянии. В некоторых городах разрушились стены зданий.