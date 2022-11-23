Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Турции выросло до 46 человек. Об этом 23 ноября сообщил телеканал NTV.

По его данным, большое число пострадавших отмечается в провинции Дюздже, которая стала эпицентром стихии. Из 46 пострадавших один находится в тяжелом состоянии.

В городе отмечены разрушения, в некоторых зданиях рухнули стены.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в 04:08 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Дюздже было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9.

Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Эпицентр землетрясений находился в районе уезда Гольяка провинции Дюздже. Очаг залегал на глубине примерно 7 км.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что в результате землетрясения погибших нет.

Он подчеркнул, что поделится с общественностью новой информацией, когда она появится, и пожелал всем пострадавших выздоровления.