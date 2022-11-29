Новогодний отдых в России подорожал до 20%

Отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20% из-за высокого спроса и загруженности горнолыжных курортов, сообщили «Известиям» туроператоры.

«В условиях высокого спроса на отдых в России в этом году выросли и цены — от 10 до 20% в зависимости от направления. В лидерах подорожания — горный кластер Сочи», — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

Прямо сейчас цены на новогодний отдых в Красной Поляне стартуют от 121 тыс. рублей на двоих на неделю, но есть и предложения за 424 тыс. рублей, заметили в пресс-службе туроператора. При этом цены у большинства отелей динамические и будут только расти по мере приближения новогодних праздников, предупредили в «Интуристе».

В целом популярность горнолыжного отдыха в РФ в этом году выросла на 42% по сравнению с прошлым годом, добавили там.

Чтобы разгрузиться, Сочи даже анонсировал поднятие цен на ски-пассы, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, туристы, которым отдых в Сочи покажется дорогим, ждут Архыз, Шерегеш и другие курорты.

«Горнолыжного предложения в России в этом году будет достаточно. Медленно, но верно дефицит качественных объектов горнолыжной инфраструктуры сокращался последние годы, туда направлялись большие инвестиции», — считает Артур Мурадян.

В топе популярных новогодних направлений в этом году помимо Сочи также входят Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, горнолыжные курорты Кавказа, рассказали в «Интуристе».

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