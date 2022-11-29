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Военнослужащий ВДВ рассказал о подвигах российских десантников в спецоперации

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Фото: ТАСС/Иван Высочинский
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Военнослужащий соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, кавалер трех орденов мужества майор Денис Черняков поделился историями подвигов российских десантников при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

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«На одном из участков мы выполняли задачи по продвижению вперед. Я корректировал артиллерию. Наш пункт управления подвергся артиллерийскому обстрелу. Ряд служащих получили ранения. Но несмотря на это, мы продолжили выполнять поставленную задачу. Велась корректировка артиллерии, и мы продолжили уничтожать противника», — рассказал Черняков.

Он добавил, что российские военные получили как осколочные, так и огнестрельные ранения, но продолжали выполнять свой долг. При этом первая медицинская помощь оказывалась сразу же.

«Никто не падал духом, никто не был брошен, всё было организовано. Наше соединение с доблестью и честью выполнило данную задачу. Никто не дрогнул», — подчеркнул майор.

Также он рассказал, что многие военные из личного состава соединения ВДВ, участвовавшие в выполнении данной боевой задачи, были представлены к государственным наградам, некоторые из них получили звание «Герой Российской Федерации».

Решающим фактором в успешном решении боевой задачи Черняков считает интенсивную боевую подготовку, которая проводилась для российских военнослужащих.

Денис Черняков — потомственный офицер в четвертом поколении. Он принимает участие в спецоперации с первых дней ее проведения. По его словам, первой боевой задачей, в выполнении которой он принял участие, был захват и удержание стратегически важного объекта врага. Тогда боеприпасы доставлялись только по воздуху. Черняков и его сослуживец, несмотря на минометный обстрел со стороны противника, захватили вражеский автомобиль, и начали подвозить на нем боеприпасы своему подразделению. Также они под обстрелами эвакуировали раненых.

Ранее в этот день ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В результате было уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей противника.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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