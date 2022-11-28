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ВКС России уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области

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Фото: РИА Новости
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ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции «Моисеевка» Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — заявил Конашенков.

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Официальный представитель Минобороны России добавил, что также была ликвидированы украинские военные.

«Уничтожено более 100 украинских военнослужащих», — отметил он.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того был уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ у Днепропетровска. Он пояснил, что на складе хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня.

Днем ранее ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Также ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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