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Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Электрички на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути в сторону Лобни из-за травмирования человека на станции «Лианозово». Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в понедельник, 28 ноября.

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«В настоящее время из-за травмирования человека на остановочном пункте «Лианозово», который, по предварительной информации, нарушил правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре, в пути задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1, следующие в сторону Лобни», — говорится в сообщении.

МЖД попросила граждан неукоснительно соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день сообщалось, что в больнице Иркутской области скончался 16-летний мальчик, попавший под грузовой поезд. Трагедия произошла накануне около 19:00 на станции Усолье-Сибирское. Предварительно установлено, что молодой человек 2006 года рождения переходил пути с телефоном в руках перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.

Ранее, 17 ноября, поезда второго маршрута Московского центрального диаметра и Курского направления Московской железной дороги задерживались из-за человека на пути, пишет «Москва 24».

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