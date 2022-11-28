Пострадавший при наезде поезда подросток скончался в больнице Приангарья

В больнице Иркутской области скончался 16-летний мальчик, попавший под грузовой поезд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Трагедия произошла в воскресенье, 27 ноября, около 19:00 на станции Усолье-Сибирское. Предварительно установлено, что молодой человек 2006 года рождения переходил пути с телефоном в руках перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.

Подросток получил различные травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу в Усолье-Сибирском. Спустя некоторое время мальчик скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.

Утром 24 ноября на 9-м км перегона Оренбург – Обгонный грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в непредусмотренном для этого месте. Пешеход погиб.