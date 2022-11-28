В Крыму прокомментировали слова Подоляка о посещении полуострова

Если советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк и сможет посетить Крым, то только в автозаке. Такую точку зрения высказал 28 ноября вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в беседе с «РИА Новости».

«У Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке. У него действительно есть шанс увидеть крымское небо, но только в клетке», — отметил он.

Бобков также отметил, что все новые заявления, высказываемые украинскими политиками, направлены исключительно на то, чтобы отвлечь граждан Украины от проблем внутри страны.

«Киевский режим агонизирует. Последнюю неделю начинает сказываться накопительный эффект от ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому всё несдержанней становятся украинские политики», — резюмировал вице-спикер.

Ранее 28 ноября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и сделать включение с городской набережной. В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на это заявление, заявив, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики смогут, только очутившись в крымском СИЗО.

До этого, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении Киева вернуть полуостров. Он выразил уверенность в том, что кампания по возвращению Крыма состоится, однако сроки ее начала не уточнил.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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