Реклама
Прямой эфир
Мир
В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса об Украине
Наука
Космонавт Прокопьев запустил пробную 3D-печать в космосе
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Мир
Посол России в Канаде сообщил о вызове в МИД
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
Захарова назвала запредельным извращением слова папы римского о чеченцах и бурятах
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Сюжет:

В Крыму прокомментировали слова Подоляка о посещении полуострова

Вице-спикер крымского парламента Бобков: у Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк и сможет посетить Крым, то только в автозаке. Такую точку зрения высказал 28 ноября вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в беседе с «РИА Новости».

Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
И когда могут возобновиться активные действия на линии соприкосновения

«У Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке. У него действительно есть шанс увидеть крымское небо, но только в клетке», — отметил он.

Бобков также отметил, что все новые заявления, высказываемые украинскими политиками, направлены исключительно на то, чтобы отвлечь граждан Украины от проблем внутри страны.

«Киевский режим агонизирует. Последнюю неделю начинает сказываться накопительный эффект от ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому всё несдержанней становятся украинские политики», — резюмировал вице-спикер.

Ранее 28 ноября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и сделать включение с городской набережной. В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на это заявление, заявив, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики смогут, только очутившись в крымском СИЗО.

До этого, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении Киева вернуть полуостров. Он выразил уверенность в том, что кампания по возвращению Крыма состоится, однако сроки ее начала не уточнил.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022