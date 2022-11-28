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Названы причины подорожания газированных напитков в России

Эксперт Ерофеева: рост стоимости газированных напитков связан с подорожанием логистики, упаковки, ингредиентов
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Рост стоимости газированных напитков начался еще весной 2022 года и был связан с подорожанием логистики, упаковки, ингредиентов, а также с задержками в поставках, рассказала «Известиям» 28 ноября аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева.

«После ухода с рынка таких игроков, как Coca‑Cola и Pepsi-Cola, российские производители увеличили свою долю в рынке, но на стоимости это не сказалось, потому что проблемы с подорожанием были общие для всех игроков, а не только для каких-то крупных или иностранных», — отметила она.

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При этом, по словам эксперта, в 2023 году не стоит ожидать снижения стоимости. Она напомнила о принятии закона об акцизе на сахаросодержащие напитки и уточнила, что в следующем году, скорее всего, будет наблюдаться небольшое увеличение цены на газировки.

«Некоторые компании рассматривают для себя возможность переноса производства в страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.) , но это вряд ли скажется на снижении стоимости для конечного потребителя», — заключила Ерофеева.

Как ранее в этот день написало агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные «Контур.Маркет», газированные напитки в России за январь–октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021-го подорожали в среднем на 16%, а энергетики — на 3%.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л.

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