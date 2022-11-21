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Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Президент Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сладкие напитки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л. Документ опубликован 21 ноября на официальном портале правовой информации.

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Подакцизными станут напитки, в которых сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности составляют более 5 г на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

Таким акцизом не будет облагаться специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Из-под действия акциза выведены также соки и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

В начале ноября «Известиям» в «Союзнапитках» сообщили, что из-за подорожания продукции производители газировки могут столкнуться с падением спроса и, как следствие, перенести свои заводы в другие страны Евразийского экономического союза.

В конце сентября в Минздраве поддержали инициативу о введении акциза на сладкие напитки. В министерстве сообщили, что научные исследования свидетельствуют в пользу эффективности введения дополнительного налогообложения на сладкие безалкогольные напитки, так как такой подход может повлиять на снижение чрезмерного потребления содержащегося в подобных напитках сахара.

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