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Фигуристка Щербакова может пропустить чемпионат России

Источник: фигуристка Анна Щербакова пропустит чемпионат России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит чемпионат России, так как в сроки его проведения будет выступать в ледовом шоу. Об этом 28 ноября сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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По его словам, фигуристка выступит в ледовом спектакле «Шехерезада». Другая исполнительница этой роли, Камила Валиева, должна выступить на национальном чемпионате.

Ранее в понедельник «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристка Александра Трусова пропустит прыжковый чемпионат России в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 20–25 декабря в Красноярске.

В августе олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову благополучно прооперировали в Германии.

Спортсменке была сделана операция на колене.

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